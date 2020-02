Nytt dødelig laksevirus sprer seg

Et laksevirus som fører til at hjertet sprekker, sprer seg fra oppdrettsanlegg til oppdrettsanlegg. En vaksine er langt unna, ifølge Veterinærinstituttet. Sykdommen oppstår gjerne under stress og etter avlusing, skriver Bergens Tidende.