Nytt anbod for nytt sjukehus

I dag vedtar styret i Helse Møre og Romsdal å sende anbodet for det nye sjukehuset på Hjelset ut på nytt. Anbodsprosessen blei avbroten i juni då prisane frå entreprenørane hamna langt over ramma på 4,1 milliardar kroner. Prosjektdirektør i Sykehusbygg, Helle Jensen, meiner sjansane for å lykkast er langt betre denne gongen.