Nyoppstarta dronesuksess

– De skal fly opp slik at man får gjenopprettet kommunikasjonen som har vært nede etter jordskjelv, forteller Leif Johan Holand, eier ved Griff Aviation.

Nå jobbes det med å levere droner til det tyrkisk teleselskapet Tyrkcel, som skal sikre seg mot brudd i kommunikasjonsnettet ved jordskjelv og uvær.

Stort marked

Dronene blir finjustert etter kundenes behov, og den største fordelen er løftekapasiteten på flere hundre kilo. Dronemarkedet er stort, og Griff mener de har hatt flaks med tidspunktet for lanseringen.

– Vi begynte fra dag én med at dette skulle sertifiseres som et helikopter. I tillegg har vi flinke ingeniører som gjorde det mulig å lage et industrielt produkt ut av det, sier han.

På vei ut i verden

Ken Rocco ved RGI Technologies. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Mulige kjøpere finnes over hele verden og utsikten til nye leveranser er gode. Ken Rocco fra amerikanske RGI Technologies, har stor tro på produktet.

– Jeg tror vi i 2018 vil vi se mange flere droner fra Griff flygende rundt i USA, Canada og Mexico, sier han.

Tallet på ansatte blir nå 15 i løpet av året, når bestillingen til Tyrkia skal klargjøres. Sjefen mener sikkerhet er grunnen til suksessen.

– Cluet er at vi sertifiseres som et helikopter, fordi det gir trygghet for dem som skal kjøpe.

Se tv-innslaget øverst i saka.