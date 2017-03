Nynorsksenteret til høgskulen

Høgskulen i Volda tek over det faglege ansvaret for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa frå 1. januar.

Frå då av vert både oppdraga og finansieringa inkludert i oppdragsbrevet til sjølve høgskulen.

Heilt sidan starten har høgskulen vore vertsinstitusjon for nynorsksenteret.