Nynorskpris til Wattn

Kraftselskapet Wattn A/S har fått Nynorsk Næringslivspris A/S for 2021 fra Noregs Mållag. En av grunnene er at selskapet benytter nynorsk som hovedmål. Wattn er et samarbeidsselskap mellom Tafjord, Tussa, Sognekraft og Sogn og Fjordane Energi.