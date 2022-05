Nynorskens dag

12. mai i 1885 vedtok Stortinget å likestille nynorsk og bokmål. Nynorskens far var Ivar Aasen frå Ørsta. I dag blir både han og målforma heidra på nynorskens dag. Synnøve Marie Sætre, nestleiar i Noregs Mållag, seier det er viktig at nynorsken har sin eigen dag. – Bokmål og nynorsk er likestilte på papiret, men vi veit at det ikkje er slik i realiteten. Difor ønskjer vi å bruke denne dagen til både å ufarleggjere det å bruke nynorsk og å oppfordre privatpersonar og organisasjonar til å bruke nynorsk i dag.