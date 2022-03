Nyland til Reading

Ørjan Håskjold Nyland (31) har signert for den engelske 1.-divisjonsklubben Reading.

Landslagsmålvakta frå Volda har signet ein kontrakt ut sesongen ifølgje klubben si nettside.

Tidlegare i vinter blei Nyland og Bournemouth einige om å avslutte kontrakten med umiddelbar verknad.

Reading ligg fjerde sist på nivå to og er for augeblikket fem poeng over nedrykksstreken.

Allereie til helgen kan Nyland få debuten når Reading møter Nottingham Forest på bortebane i serien.