Nyland klatrer på tabellen

Ørjan Nyland og lagkameratene i Ingolstadt har lagt startproblemene bak seg. Mandag tok laget sin tredje strake seier i 2. Bundesliga med 2-1 over Nürnberg. Nyland voktet målet for gjestene. Med mandagens seier er Ingolstadt ubeseiret på de fem siste kampene. Nå er Nyland & co. nummer fem på tabellen.