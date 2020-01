Nyland får trolig sjansen

Ørjan Håskjold Nyland kan få en nøkkelrolle i Aston Villas kamp for å overleve i Premier League. Keeperkollega Tom Heaton er skadd og ute resten av sesongen. Det ble bekreftet at klubben fredag. Heaton er normalt et klart førstevalg i Aston Villa, men nå er han ute med en skade i kneet. Det kan åpne veien for Nyland. Nordmannen har sittet på benken fra start i de ti siste serierundene i den engelske eliteserien (NTB).