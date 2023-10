Nyland er spent

Ørjan Nyland har fått etterlengtet tillit i Sevilla og har voktet målet i klubbens fem siste kamper. Etter landslagssamlingen kommer han hjem til ny trener. – Det vil bli litt spekulasjoner, sier han til NTB på spørsmål om det er bekymringsfullt at treneren som ga ham tillit ikke er der lenger. José Luis Mendilibar fikk sparken etter søndagens 2-2-kamp mot Rayo Vallecano. – Jeg vet at keepertreneren og sportsdirektøren var veldig for å hente meg. Det eneste jeg kan gjøre er å se hvem som kommer inn, fortsette å være meg selv og vise hvorfor jeg skal stå. Jeg føler at med det jeg har gjort i det siste så er det ikke der skoen trykker, men selvfølgelig blir det en ny person jeg må vise mine kvaliteter for. Det er jeg innstilt på å gjøre. (NTB)