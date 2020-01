Nyland ble banens beste

Aston Villa er klar for ligacupfinale etter en 2–1 seier over Leicester og 3–2 sammenlagt. Ørjan Håskjold Nyland sto hele kampen og ble kåret til banens beste av rettighetshaver Sky. – Det var min beste kamp mot Leicester sist i det første møtet. Men denne var enda bedre, sa Nyland. Det gjør at det er Aston Villa skal spille ligacupfinale – enten mot Manchester City eller Manchester United.