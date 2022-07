Nyhamna blir rammet

Mandag morgen ble Equinor-feltet Sleipner stengt etter tekniske utfordringer. Ifølge Gassco får det konsekvenser for gasseksporten fra Norge. Det skriver selskapet i en melding tirsdag. Gassco driver med transport av gass fra norsk sokkel. Selskapet skriver at feilen er lokalisert og at det jobbes med å rette denne. – Det er feltoperatør Equinor som håndterer hendelsen. Sleipner er et knutepunkt i transportsystemet for gass og hendelsen får derfor direkte konsekvenser for gasstrømmen fra Nyhamna prosesseringsanlegg og mottaksterminalene Easington og Zeebrugge, heter det i meldingen.