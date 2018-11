Nye vinduer utsatt på ubestemt tid

Utskifting av vinduene i Ålesund fengsel er utsatt på ubestemt tid. Fengselet er fra 1864 og er vernet. Riksantikvaren godkjente vinduene som Statsbygg foreslo, men Ålesund kommune var uenige. Nå har saksbehandlinga tatt så lang tid at Statsbygg må søke på nytt for å få penger til vinduene. Prosjekteier i Statsbygg Per Ivar Gjørvad sier til NRK at det er uvisst når arbeidet kan bli gjort. – Behovet er der og vi hadde håpet at det skulle gå mye kjappere, sier Gjørvad. Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken. Fungerende fagleder i Ålesund kommune, Anne Laura Rasch-Haugen sier at det er synd at prosjektet er stoppet, men at kommunen har en reguleringsplan for bysentrum som sier at når vinduer skal byttes ut, skal disse tilbakeføres til opprinnelig utforming.