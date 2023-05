Nye utsettelser for Havila Kystruten

Havila Kystruten må utsette oppstarten av skipene «Havila Polaris» og «Havila Pollux» enda en gang. Oppstarten blir nå utsatt til 23. juni og 29. juni for de to skipene. Det går fram av en børsmelding.

– Å få innvilget nødvendige lisenser har tatt mer tid enn forutsatt, og det er for kort tid for å fullføre finansieringen som sikrer at skipene kan settes i drift som varslet, skriver selskapet i børsmeldingen.

På den positive siden melder selskapet at de nå har fått alle lisensene de har ventet på og finansieringen av skipene kan dermed gjennomføres.