Nye utfordringer for Warholm

Nybakt OL-mester Karsten Warholm gleder dem som har ønsket å se ham prøve seg på 400 meter flatt og lover at han vil gjøre det snart. – Det er stor sannsynlighet for at jeg prøver meg på 400 meter flatt snart. Løper jeg som i dag, kommer det til å gå grisefort. Jeg tipper et godt stykke ned på 43-tallet, sa han på sin pressekonferanse etter medaljeseremonien for 400 meter hekk.