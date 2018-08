Nye tilsetjingar i oljenæringa

Fram til 2022 vil det bli behov for mellom 24 000 og 28 000 nye tilsetjingar i oljenæringa, ifølge ein studie frå forskingsinstituttet IRIS. Den er utført på vegner av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Ifølgje studien har nærare 48 000 arbeidsplassar i direkte petroleumsbasert verksemd forsvunne dei siste åra. Enkelte av dei skal erstattast, samtidig som bransjen skal erstatte dei som går av med pensjon, og studien anslår at det vil vere behov for om lag 18 000 nytilsetjingar, berre for å erstatte disse.