Nye sprekkdannelser i Hovdebygda

Nødetatene er torsdag kveld på plass i Hovdebygda i Ørsta etter at det er meldt om bevegelse i nabohuset til huset som forrige helg hadde sklidd litt ut av posisjon. To husstander ble da evakuert fordi det var bekymring for at huset kunne bli tatt et eventuelt leirskred. Torsdag er det altså observert nye sprekkdannelser i konstruksjonen, og det skal nå gjøres vurderinger av eventuell bevegelse i grunnen.

– Det er alvorlig, sier 110-operatør Tommy Åsen til NRK.

Operasjonsleder Sindre Molnes opplyser at politiet er på stedet for å vurdere om noen må evakueres.