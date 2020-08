Nye spørsmålstegn rundt Hegerberg

Ada Hegerberg kommer ikke til å spille for Lyon i lørdagens Champions League-kamp, men døra virker ikke helt lukket for mulige andre kamper. – Hegerberg er ikke i troppen (til kvartfinalen mot Bayern München), sa Lyons trener Jean-Luc Vasseur på fredagens pressekonferanse. Hegerberg var likevel blant Lyons 22 spillere som reiste til Spania der kvartfinalen spilles. Han uttalte seg ikke noe om hva som kan skje i dagene som kommer. Hegerberg står med ni mål i den pågående mesterligasesongen, men hun har ikke vært med i kamper i noen turneringen siden slutten av januar da hun skadet seg alvorlig i et kne (NTB).