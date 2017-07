Nye spillere til KBK

Kristiansund styrker stallen med de to midtbanespillerne Olav Øby, som kommer på lån fra Sarpsborg 08, og Torgil Øwre Gjertsen, som kommer på en permanent overgang fra Ranheim. Sportslig leder Kenneth A. Leren sier til kristiansundbk.no at KBK trengte nye forsterkninger på midtbanen etter at Kamer Qaka og Thompson Ekpe begge har forlatt klubben i løpet av de siste månedene.