Heile torsdag søkte leitemannskap etter 25-åringen som blei meldt sakna då han ikkje kom tilbake frå ein tur på Nyheitinden i Rauma. Søka blei avslutta torsdag kveld, men starta opp igjen fredag morgon.

– Nokre frivillige er allereie på plass og vil truleg starte leitearbeidet snart, sa Arild Reite, operasjonsleiar i politiet til NRK rundt 08.30-tida fredag.

Mannskap frå mellom anna Røde Kors, Norske Redningshunder og den alpine redningsgruppa vil delta i leiteaksjonen.

Det vil også bli sett inn eit redningshelikopter for å søke i fjellet, men tåka gjer dette vanskeleg fredag morgon.

– Vi håper å kunne sette dette inn i søket i løpet av dagen, seier Reite.

Tåke skaper problem

Det var i går at politiet fekk ei bekymringsmelding frå kjenningar av mannen, om at dei ikkje hadde kome i kontakt med han sidan han la ut på fjellturen onsdag.

Mannen skal ha hatt planar om å gå tur til fjellet Nyheitinden i Rauma onsdag. Sidan har ingen sett han. Dette bildet er frå leiteaksjonen torsdag. Foto: Ottar Rydjord / Ottar Rydjord

Mannen, som er frå Trøndelag, har sagt han skulle opp på den 1598 meter høge toppen aleine.

Torsdag kveld var det så tjukk skodde i området at det gjorde leiteforholda vanskelege. Klokkersund seier dei håper at tåka vil lette utover fredagen.

– Det er framleis tåke ved foten av fjellet. Akkurat no ligg tåka på rundt 200- 300 meter. Vi ventar på at den skal lette slik at det blir mogleg å søke oppover fjellet, sa operasjonsleiar Eivind Klokkersund til NRK i 07-00-tida fredag.

Skal undersøke mobilsignal

Klokkersund fortel at leitearbeidet vil halde fram i same området fredag.

– Vi har lagt ein plan for det vidare søket i dag, men tek utgangspunkt i den siste observasjonen som blei gjort av mannen, og vil leite i det fjellområdet, seier han.

Politiet vil også undersøke om mobilsignal kan hjelpe dei i å lokalisere mannen.

– Dette er noko av det vi vil jobbe med utover dagen, seier operasjonsleiaren.

Nyheitinden ligg i Rauma kommune og er 1598 meter høgt.

Ønsker tips

Politiet fann bilen til mannen på parkeringsplassen som er vanleg å bruke når ein skal gå på fjellet Nyheitinden. Torsdag fekk politiet tips frå andre turgåarar som skal ha sett den sakna mannen.

Politiet ønskjer framleis tips frå andre kan ha observert mannen, fortel Klokkersund.