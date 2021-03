Nye smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune skriv i ein pressemelding at tre nærkontaktar av ein person som tidlegare onsdag blei bekrefta smittar har testa positivt ved antigen hurtigtest. Testane er sendt til PCR for stadfesting. Ein av dei som har testa positivt ved hurtigtest, har hatt arbeid ved Sanitetshjemmet. Åtte bebuarar vert isolert og testa. To kollegaer som samarbeidde på vakt i helga er òg sett i karantene og vert testa.

Ytterlegare ein person har testa positivt seint onsdag kveld. Her er det kjend smitteveg. Fleire i familien har symptom. Desse vert testa. Dette medfører at 10. trinn ved Skarbøvik Ungdomsskole vert sett i karantene og husstandsmedlemmer er sett i ventekarantene. Ei gruppe i Voksenopplæringa er i sett i karantene og husstandsmedlemmer er i ventekarantene.