Nye skular er allereie for små

Helsetenesta i Molde synest det er påfallande at dei to nyaste skulane i kommunen allereie er fulle. Begge er bygd etter den aller minste standarden for klasserom, og no må skulane ta i bruk kriseløysingar for å huse alle elevane. I høyringssvaret til skulebruksplanen for kommunen, skriv helsetenesta at ein bør lære av dette ved seinare byggeprosjekt, skriv Romsdals Budstikke (krev innlogging).