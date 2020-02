Nye mobbetall

Færre elever i Møre og Romsdal opplever mobbing på 7. og 10. trinn i skolen. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2019. Her i fylket svarte 5,9 prosent av elever på 7. trinn at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen 2–3 ganger i måneden. Det er en nedgang fra 6,7 prosent i 2017–18. På 10. trinn svarte 5,7 prosent at de har blitt mobbet. Det er en nedgang fra 7,0 prosent i 2017–18. – Utviklingen går rett vei i flere kommuner i Møre og Romsdal, men det er viktig at alle kommuner fortsetter å jobbe systematisk for å sikre alle barn en trygg og god skolehverdag, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).