Nye kvoter til unge fiskere

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) sier fiskerinæringen er avhengig av å tiltrekke seg nye fiskere. Nå legger fiskeridepartementet til rette for ti nye kvoter for unge fiskere. Rekrutteringsordningen skal gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg, og sikre rekruttering til fiskeryrket. Kvotene har virkning fra 1. januar 2019 og vil lyses ut om kort tid.