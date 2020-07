Nye koronaregler for cruiseturister

Helsedirektoratet har revidert smittevernveilederen for kystcruise langs norskekysten, etter at Norge fra 15. juli åpnet for reisende fra flere land i Schengen og EU. Det skriver NTB. Endringene åpner blant annet for at passasjerer og mannskap kan gå i land, så lenge de ikke er omfattet av karanteneplikten. Personer som går i land, må holde seg til faste kohorter på maks 45 personer.