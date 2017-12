Nye kontrakter til VARD Aukra

VARD Aukra har inngått kontrakter på to frakt- og servicefartøy til FSV Group i Molde. Fartøyene er spesielt utviklet for service og support i havbruksnæringen. De vil få en ny design og utrustning, hvor det er lagt stor vekt på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for å sikre effektive operasjoner ombord, skriver VARD i en pressemelding. Fartøyene skal være klare til levering i 3. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019.