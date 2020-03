Nye kontrakter til Island Diligence

Island Diligence har sikra seg to «walk-to-work» kontrakter siste månaden, noko som vil gi båten arbeid til utpå hausten 2020. Det skriv Island Offshore i ei pressemelding. Island Diligence er alt komen i arbeid for Trianel i Tyskebukta, der ho utfører gangvegsoperasjonar på vindparken Trianel Borkum II. Lengda på kontrakta er dryge 4 månader, pluss opsjonar, og båten vil ha base i Eemshaven, Nederland. Vidare er kontrakt signert med Global Marine Group for arbeid på Kriegers Flak, ein vindpark utanfor Baltikum, på dansk sektor. Utbyggar er Vattenfall, og vindparken vert Danmarks største når den står ferdig i slutten av 2021. Island Diligence skal bistå som hotellskip, samt med gangvegsoperasjonar i samband med kabellegging på vindparken. Varigheita på kontrakta er tre månadar, pluss opsjon på ein månad til, og båten vil mobilisere i Grimsby, UK.