Nye kontrakter til Brunvoll

Brunvoll Volda har signert kontrakt med Stadyard for leverig av fremdriftssystemer til to fartøyer. Skipene skal leveres i 2018 og 2019 til rederiene Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS, opplyser Brunvoll Volda i en pressemelding,