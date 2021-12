Nye kontrakter for SNR

Helse Møre og Romsdal har signert to nye kontrakter i forbindelse med bygginga av Sykehuset Nordmøre og Romsdal. HENT AS får kontrakten om innvendig arbeid, for rundt 800 millioner kroner. Arbeidet med vegger, gulv og tak starter til sommeren. GK Norge AS skal levere ventilasjonsanlegg, og her er kontraktssummen på 160 millioner kroner.