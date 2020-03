Nye karanteneregler for Molde

Molde kommune har bestemt at alle personer som kommer tilreisende fra fylkene sør for Dovre skal være 14 dager i karantene. Det gjelder alle tilreisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark og Innlandet. De som kommer til Molde uten å ha noe bosted vil forbys å komme. – Bakgrunnen er at vi ser en deling av landet hvor i all hovedsak disse fylkene har en fase 2 av epidemien. Det betyr at det oppstår smitte uten at de klarer å spore det til en kilde, sier kommuneoverlege Cato Innerdal. Han sier at dette ikke er tilfelle for Molde og nabokommunene og at kommunen håper dette kan utsette og redusere antall nysmittede. – Det kan ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet, sier Innerdal.