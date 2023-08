Nye kampdatoer

Kampene Sogndal – Kristiansund og Hødd – Sandnes Ulf måtte utsettes som følge av ekstremværet Hans og en flykansellering. Nå har kampene blitt omberammet.

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Kampen mellom Sogndal og Kristiansund ble den første til å bli utsatt ettersom det ikke ble ansett som forsvarlig at KBK skulle reise til Sogndal, der flere områder var definert på rødt nivå for flom og jordras. Nå skal kampen imidlertid spilles 4. oktober klokken 18.00. Hødd og Sandnes Ulf måtte også utsette sin kamp etter at gjestenes fly ble kansellert. Oppgjøret har blitt omberammet til 27. september klokken 18.00.