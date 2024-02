Nye forslag til trasévalg

Statens vegvesen tar med fire nye forslag til trasévalg for E39/E136 mellom Digerneset og Ørskogfjellet. Forslagene som er med er blant annet vei gjennom golfbanen på Solnør. Ett linjevalg inkluderer tunnel under golfbanen mens et annet forslag inneholder bru fra Håhjem over til Tøsse. De nye forslaga er omtalt som M2, N2, D1.3 og H1+J2. Det er bare disse som nå skal på høring. Høringsfristen er 21. mars.