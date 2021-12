Nye forskrifter for unge

Ålesund kommune har i dag bestemt at de nye karantenereglene også skal gjelde for personer under 18 år. Grunnen er at kommunen ser at det er mye smitte blant barn. Det betyr at alle under 18 er som er nærkontakt skal i karantene, men kan teste seg ut etter sju døgn. Foreldre og foresatte til barn og unge som nå blir omfattet av dette, blir kontaktet av skolen eller barnehagen de går i. Foreløpig skal dette gjelde til 22. desember, altså neste onsdag.