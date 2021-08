Nye forsinkelser for Havila-skip

De nye hurtigruteskipene til Havila Kystruten som er under bygging i Tyrkia er enda mere forsinket og det gjør at datoene for første seilas nå flyttes. Havila Capella vil nå etter planen gå fra Bergen 1. desember, mens søsterskipet Havila Castor etter planen skal seile fra Bergen den 20. januar. Havila Kystruten i Fosnavåg i Herøy skal drifte fire av de elleve skipene som seiler fra Bergen til Kirkenes.