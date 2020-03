Nye ferjer på Nordmøre

Fjord1 opplyser at reisande på Nordmøre snart får tre nye, topp moderne ferjer å reise med. Ferjene, som er planlagd inn i sambanda Seivika -Tømmervåg, og Edøy–Sandvika, er no på veg mot sine planlagde driftsområde. MF Tustna er sett i drift, medan MF Grip og MF Smøla er under klargjering til drift. – Dette er moderne el-ferjer som primært skal gå heilelektrisk. I tillegg til dei store utsleppskutta som fartøya representerer, vil det og innebere eit stort kvalitetsløft for våre reisande, seier regionleiar i Fjord, Odd Reidar Ormåsen.