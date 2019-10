Nye faresonekart i Sande

Sande kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Dei nye faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at 19 bygningar ligg innanfor faresona for 1000-årsskred. – Med faresonekarta som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshandsaming, for å vurdere sikringstiltak og for lokal skredberedskap, seier fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen.