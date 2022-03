Nye eksportarbeidsplasser til Ålesund

Regjeringen har i dag bestemt at Eksportfinans (Eksfin) og Innovasjon Norge skal etablere seg i Ålesund. Det skjer i forbindelse med den nye storsatsingen på norsk eksport fra Fastlands-Norge. Næringsminister Jan-Christian Vestre sa under presentasjonen at Ålesund og Sunnmøre er Norges eksport-sentrum og at det er naturlig å tilføre mere eksportkompetanse hit.