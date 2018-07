Nye stasjoner for importert fôr

Fra i dag skal den midlertidige grensestasjonen for importert fôr til landbruket være i gang i Ålesund. Den alvorlige fôrkrisa for bøndene gjør at landbruksdepartementet og Mattilsynet har åpna for nye grensestasjoner for importert fôr både i Ålesund, Måløy og Egersund. Mattilsynet sier til NRK at de ønsker å komme i gang med alle de tre nye kontrollstasjonene på Vestlandet så snart som mulig, og helst fra i dag. Kontrollen av varepartia med import-fôret skal gjøres om bord i fraktefartøy.