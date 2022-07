Ny, og siste, kontrakt

Helse Møre og Romsdal har signert den siste kontrakten knytt til sjølve bygginga av SNR Hjelset. Kontrakten med QPS AS om varme- og kjøleanlegget, samt sjøvatnanlegg for SNR har ein forventa kostnad på om lag 40 mill. Kontrakten med QPS AS var den 26. kontrakten som ble signert etter at ny gjennomføringsmodell blei vedtatt