Ny vurdering i Driva klokka 12

NVE skal gjere ei ny vurdering klokka 12 etter at eit snøras har demt opp elva Driva. Sunndal kommune sette krisestab tysdag med tanke på kva som kan skje dersom demninga ryk, og arbeidet med den nye fiskesperra er stoppa. – Meldingane frå NVE så langt er at dette ikkje får store konsekvensar for Sunndal, seier ordførar Ståle Refstie.