Ny tru på skredsikring

Nasjonal Rassikringsgruppe er glad for at den nye regjeringa er tydeleg på at det skal kome ein gjennomføringsplan for skredsikring på riks- og fylkesvegane. Store nedbørsmengder har siste dagane ført til jordras og flaum fleire stader, og leiar av rassikringsgruppa, Jenny Følling, fryktar estremver og fleire ras framover. Skredsikringsbehovet er på 70 milliardar kroner.