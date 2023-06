Ny trener og nye muligheter

Leo Skiri Østigård fra Rauma fikk lite spilletid for Napoli i gullsesongen, men håper han får sjansen til å spille seg inn i laget med Rudi Garcia som ny trener. Østigård er ute etter spilletid og avviser ikke et klubbskifte, men understreker at han først og fremst forbereder seg på å møte opp i Napoli og gjøre jobben som kreves.