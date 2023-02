Ny trener for Volda handball

Reidar Møistad er ansatt som ny hovedtrener for damelaget til Volda handball, det skriver klubben selv i en pressemelding. Partene har signert en treårskontrakt, med intensjon om et lengre samarbeid. Møistad kommer fra den polske eliteserieklubben JKS Jaroslaw, men starter i stillingen som hovedtrener for Volda 1. juli. Han tar da over etter Halldor Stefan Haraldsson som har vært i klubben de siste sju årene.