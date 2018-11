Ny toppsjef i Sykehusbygg

Terje Bygland Nikolaisen er ansatt som ny administrerende direktør i Sykehusbygg. Nikolaisen som er utdannet sivilingeniør, har vært administrerende direktør i konsulentselskapet COWI siden 2010. Sykehusbygg er et helseforetak som eies i fellesskap av Norges fire regionale helseforetak. Hovedformålet er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for planlegging og bygging av sykehus.