Ny teknologi og meir pengar

Den nasjonale rassikringsgruppa meiner ny teknologi i tillegg til meir pengar kan gi tryggare vegar.

Under Arendalsuka peikte nestleiar Randi Walderhaug Frisvoll på at både vegvesenet og rasfylka treng meir erfaring med radarvarsling og lyttekablar. Gruppa meiner behovet er på over 80 millionar kroner, og ein stor del av dei rasutsette strekningane er her i fylket.