Ny teknologi endrar sjukehusbygg

Det har aldri vore bygd fleire sjukehus enn no, og i dag har alle aktørane som skal vere med å bygge nye sjukehus samla seg i Trondheim for å utveksle erfaringar. Ny teknologi bidreg til at framtida på sjukehusa blir annleis. – Da trenger vi nytt utstyr, nye hus, og ein ny måte å samarbeide med kommunane og pasientar, seier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grete Erlandsen.