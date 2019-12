Ny styreleder

Tor Erik Standal fra Ålesund er valgt til ny leder i styret for Arbeidsgiverorgansasjonen Virke sin avdeling for reiseliv og opplevelser. Standal er til daglig leder for Atlanterhavsparken i Ålesund og sier han ønsker å utnytte reiselivet til det beste for samfunnet rundt oss.