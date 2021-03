Ny støtteordning til barn og unge

Barn og unge mellom 6 og 18 år i Kristiansund og Volda kan nå få opp til 1000 kroner i halvåret for å være med på organiserte fritidsaktiviteter, skriver Tidens Krav. Grunnen er at de to kommunene blir en del av forsøksordning «fritidskortet», som er laget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir). Det er totalt 12 kommuner som er med i forsøksordningen nasjonalt.