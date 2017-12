Ny stor oljeutbygging

Selskapet VNG presenterte i dag sine planar om utbygging av Fenja-feltet for olje og energidepartementet. Feltet utanfor Kristiansund blir bygd ut for over 10 milliardar kroner. Ordførar Kjell Neergaard seier dette betyr mykje for Kristiansund, og at dette kan gi mange lokale arbeidsplassar.