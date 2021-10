Ny statsforvaltar

Else-May Norderhus tok i dag over som statsforvaltar i Møre og Romsdal. Ho har avslutta den politiske karrieren, med 12 år som stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet. 48-åringen frå Halsa tar over etter Rigmor Brøste, som har fungert i stillinga dei siste tre åra.